CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona informa i cittadini che mercoledì 31 luglio, alle 21, si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale al Castello di Monteruzzo di via Manzoni. L’incontro sarà un’importante occasione per discutere e deliberare su vari punti cruciali per l’amministrazione locale.

Ordine del giorno

Approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari: Verranno esaminati e approvati i verbali delle sedute del 22 e 28 giugno 2024. Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale: Discussione ed esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 13/2001. Approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2025/2027: Verrà presentato e approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027. Bilancio di previsione 2024/2026: Assestamento e verifica degli equilibri di bilancio, in conformità agli articoli n. 175, comma 8 e n. 193 del D.Lgs. 267/2000. Nomina della Commissione comunale per la Formazione e l’aggiornamento degli Albi permanenti dei giudici popolari: Saranno nominati i membri della commissione comunale incaricata della formazione e dell’aggiornamento degli albi permanenti dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Appello.

Il Sindaco Giancarlo Frigeri invita tutti i cittadini a partecipare e assistere alla seduta del Consiglio Comunale, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e della trasparenza amministrativa.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare gli uffici comunali o visitare il sito web ufficiale del Comune di Castiglione Olona.

(foto archivio: sala al Castello Monteruzzo di Castiglione Olona)

