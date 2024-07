Groane

CERIANO LAGHETTO – Sabato 27 luglio alle 18 all’aula consigliare, si terrà la presentazione, alla presenza del Cardinale Angelo Bagnasco di un nuovo progetto per la comunità cerianese, e per il gruppo volontari civici “Amici per Ceriano”, in collaborazione con “Fare bene Onlus”.

Il progetto consiste nella creazione di uno sportello di ascolto seguendo il modello delle “Tre A”: ascolta, agisci e abbraccia. “Il primo passo verso l’aiuto è l’ascolto – recita la locandina illustrativa – vogliamo creare uno spazio sicuro nel quale le persone possano esprimere la loro difficoltà ed i loro bisogni senza timore di giudizio (…) dopo aver ascoltato, è fondamentale passare all’azione (…) a volte risolvere i problemi però, non è sufficiente, è per questa ragione che vogliamo offrire un sostegno emotivo ed umano”.

gli obiettivi del progetto saranno quelli di: raggiungere i più vulnerabili, offrendo un punto riferimento per anziani, persone sole e famiglie in difficoltà, creare una rete di solidarietà coinvolgendo volontari e professionisti e risorse della comunità per la costruzione di un supporto efficace, ed infine promuovere la coesione sociale, favorendo un senso di appartenenza e solidarietà, favorendo i legami sociali.

Le associazioni coinvolte invitano la cittadinanza e i professionisti del settore sociale a prendere parte a quest’iniziativa, contattando direttamente tramite mail o tramite la pagina Facebook del gruppo dei volontari.

Per maggiori informazioni: [email protected].

