MILANO – Com’è andata la diffusione del coronavirus in Lombardia nelle ultime due settimane? Il dato evidenzia, come anche in molte regioni italiane, un incremento dei contagi.

La situazione nella nostra regione

Il totale delle persone contagiate da inizio pandemia in Lombardia ha raggiunto il numero di 4.349.545 (+ 4.483, nella settimana precedente erano stati un migliaio nell’arco di sette giorni) mentre i guariti sono 4.298.393 (+2.838).

Il totale delle persone attualmente positive si attesta a 3.147 1.533 (la settimana precedente erano state 1.533, già in crescita rispetto a quelle precedenti), i ricoverati in ospedale con il covid sono 110 (+17 rispetto alla settimana precedente) dei quali però nessuno in terapia intensiva. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia è di 48.005 (+31 rispetto alla settimana precedente, ovvero al dato al 11 luglio).

I dati sono aggiornati al 25 luglio.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

