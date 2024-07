Città

SARONNO – “Regione Lombardia porta in dote a Saronno ben 2 milioni di euro per un intervento in collaborazione con il Comune di Saronno e di Saronno Servizi denominato “Saronno che attrae: il futuro sostenibile e una nuova città a portata di tutti”. Il progetto co-finanziato ha l’obiettivo di sostenere e favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale costituito da micro e piccole imprese artigianali e commerciali”

Inizia così la nota della Lega di Saronno che tornata sul maxi finanziamento in arrivo in città.

“La Lega di Saronno vuole ringraziare l’assessorato del leghista Guido Guidesi che guarda alle esigenze dei Comuni. La Regione Lombardia si è comportata in modo istituzionale collaborando con tutti i Comuni a prescindere dal colore politico dell’amministrazione comunale. Non è scontato quanto accaduto, visto che a parti invertite proprio l’amministrazione comunale di Saronno non perde occasione per attaccare politicamente la Regione dimenticandosi che il dettato costituzionale indica che gli enti locali debbano collaborare lealmente tra loro.

Il progetto co-finanziato da Regione Lombardia interessa una parte del centro abitato e mira a rigenerare economicamente e socialmente il territorio agendo su due ambiti principali di intervento” spiega il segretario cittadino leghista Angelo Veronesi.

“Il primo ambito riguarda il rafforzamento della rete di servizi commerciali: mediante l’implementazione di nuovi strumenti e azioni per supportare l’offerta in modo sinergico e il recupero di attrattività, economia e capacità competitiva così che le aree più in difficoltà siano messe nelle condizioni di garantire alla comunità locale servizi adeguati in termini quali-quantitativi.

Il secondo ambito riguarda l’innovazione commerciale: attraverso l’introduzione di modalità e strumenti innovativi che consentano di migliorare l’efficienza operativa e gestionale delle micro e piccole imprese commerciali, nonché la creazione di valore e di servizi per il consumatore finale attraverso l’uso di nuove tecnologie informatiche e la gestione avanzata dei processi operativi delle imprese commerciali.

Le azioni previste prevedono una rigenerazione di piazze ed arredo urbano, abbattimento barriere architettoniche, potenziamento aree mercati rionali, potenziamento aree parcheggi, rigenerazione spazi comuni per attività equo solidali”.

E la Lega rimarca: “Vogliamo sperare che tali azioni si concretizzino realmente per un incremento del numero di parcheggi al contrario di quanto accaduto fino ad ora. Altresì vogliamo sperare che vi sia un vero abbattimento delle barriere architettoniche, non come avvenuto per il sottopassaggio ciclo pedonale di via Milano o come per il dribbling delle persone con disabilità motorie tra le radici affioranti di via Roma.

Il progetto co-finanziato da Regione Lombardia prevede un’azione volta alla digitalizzazione attraverso la realizzazione di infrastrutture smart city (sostituzione e posizionamento nuovi quadri su linee omogenee già di proprietà pubblica, spromiscuamento in area omogenea, sistema smart parking e-bike/e-car, sensoristica per il controllo dei flussi e della sicurezza).

Vogliamo sperare che ciò non si traduca in una realizzazione di un’area B modello Milano intorno alla Ztl saronnese.

Un’altra azione riguarda il sostegno alle imprese attraverso una semplificazione amministrativa attraverso uno sportello per la semplificazione delle pratiche.

Vogliamo sperare che tale azione risolva il problema odierno sollevato più volte dai commercianti cioè non avere un vero e proprio ufficio del commercio e nemmeno un vero e proprio assessorato a disposizione, tanto che attualmente ci si rivolge indebitamente all’ufficio cultura.

L’ultima azione è relativa alla comunicazione attraverso la creazione di un nuovo brand di progetto, del piano biennale di eventi e campagna informativa per i cittadini. Vogliamo sperare che la comunicazione non si traduca nella solita azione di propaganda per la cosiddetta “Saronno sconfinata e attrattiva”, motti da campagna elettorale che sono risultati fino ad ora lettera morta”

L’investimento complessivo è di 5.650.000 euro, di cui 2.000.000 arriveranno da Regione Lombardia, 2.745.000 saranno messi a disposizione dal Comune di Saronno e 905.000 da Saronno Servizi S.p.A.

Siamo fiduciosi – sostiene il segretario leghista Angelo Veronesi – che i fondi di Regione potranno essere spesi bene se rispetteranno quanto scritto sulla carta e che il progetto può far crescere Saronno, se i fondi verranno utilizzati con criterio e nell’interesse della città. La Lega di Saronno vigilerà che tutto quanto in progetto trovi una soluzione adeguata alle esigenze cittadine. La Regione ha fatto il primo passo per una collaborazione leale nei confronti di questa amministrazione. Si spera che questa amministrazione vorrà aprirsi alla discussione ed al dialogo su come usare questi fondi anche con le parti politiche che siedono tra i banchi dell’opposizione in modo che le scelte possano essere davvero condivise.

A chiudere l’intervento di Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare della Regione Lombardia: “Regione Lombardia continua a sostenere attivamente il territorio di Saronno. Con l’assessore Guido Guidesi, abbiamo co-finanziato con 2 milioni di euro il progetto ‘Saronno che attrae’, volto a rilanciare la competitività delle micro e piccole imprese locali. Questo è un altro esempio del nostro impegno per la crescita e il benessere della nostra comunità.”

(foto di Stefano Bergamini)

