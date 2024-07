Comasco

ROVELLO PORRO – “Siamo stati accolti dal vicesindaco di Kulmbach a cui abbiamo portato la nostra maglietta! Abbiamo condiviso la nostra esperienza, e abbiamo parlato di iniziative, giovani e cultura. Bello stringere relazioni con altre realtà che condividono la cultura birraia e apprezzano che si mette in gioco come noi!” Così i volontari dell’associazione Re-estate positivi di Rovello Porro.

In questi giorni sono andati in Germania, per motivi di “studio” ovvero per conoscere come vengono organizzate lì le tradizionali feste della birra, e rendere quella rovellese – negli ultimi anni in costante ascesa, sempre più bella e più interessante.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: Re-estate positivi di Rovello Porro in trasferta a Kulmbach in Germania, brindano con il vicesindaco del comune tedesco)

31072024