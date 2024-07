Calcio

SARONNO – Sara Volpi, classe 2011, cresciuta nella Robur, ha firmato questa settimana il suo primo contratto per una squadra professionistica e molto vicina al mondo Robur, il Como 1907.

“Grazie Robur. L’avete presa che non sapeva neanche le regole del calcio, oggi ha firmato il primo contratto ufficiale per il Como 1907”. Questo il commento emozionato inviato alla società sportiva saronnese dai genitori di Sara, un’altra giovane promessa che, dopo aver tirato i primi calci ad un pallone sui campi dell’Ugo Ronchi, firma per una squadra professionistica. Prima di lei tante altre ragazze e ragazzi, dopo i primi passi in Robur, hanno raggiunto il sogno di un contratto con una società di calcio PRO, come il Milan, la Pro Patria e ancora il Como.

“Per noi è un piacere immenso ed anche un orgoglio” le parole di Giorgio Nocera, responsabile GS Robur 1919, “per raggiungere tale obiettivo gli ingredienti sono tre: la passione dei ragazzi, la passione sana dei loro genitori tesa solo al bene del ragazzo, e la voglia di costruire qualcosa insieme da parte di società come la nostra, che non badano troppo alle apparenze ma tanto alla sostanza, con il benessere psico-fisico del ragazzo al centro di tutto.”

