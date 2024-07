news

Stando alle ultime analisi degli esperti di settore, le previsioni per Bitcoin sono decisamente entusiaste. Si parla infatti di un prezzo di circa 87.000 dollari per la criptovaluta entro la fine dell’anno, con una crescita potenziale del 35% rispetto alla quotazione attuale. Si tratta di un valore intermedio, ottenuto tra previsioni bullish e più conservative. Le più ottimiste infatti parlano di un prezzo di 200.000 dollari entro la fine del 2024, mentre chi ha previsto un mercato bearish parla di prezzi minimi di 10.000 dollari.

Sia da un lato, sia dall’altro, le previsioni sembrano essere particolarmente estreme, per questo è importante stabilire anche le fonti e la loro attendibilità. Per esempio, tra gli analisti spicca sicuramente Sathvik Vishwanath, CEO di Unocoin Technologies. Quest’ultimo sostiene che sarà possibile vedere un incremento di Bitcoin notevole, raggiungendo 120.000 dollari.

Nelle ultime 24 ore BTC ha avuto un incremento del 3,36%, con un valore di 69.785$. Trend in crescita nell’ultima settimana. La resistenza verrà messa alla prova quando il token raggiungerà i 70.000 dollari, traguardo a cui è molto vicino. Nel caso dovesse trovare supporto, sono previsti ulteriori pump che renderebbero completamente possibili anche le previsioni più ottimiste per la fine del 2024. Di questo sentimento positivo, approfitterebbero molte altcoin legate alle movimentazioni di BTC. Diamo dunque un’occhiata a quelle più interessanti.

Solana (SOL)

La situazione è più che ottima per Solana, che nell’ultima giornata ha raggiunto 193,12$ con +5,96%. Si tratta di un momento senz’altro favorevole, quindi, con un crescente interesse da parte degli investitori. L’aumento mensile del 36,97% non è assolutamente da sottovalutare ed è indubbio che SOL stia approfittando del momento bullish di Bitcoin.

La sua traiettoria di crescita fa ben sperare e potrebbe raggiungere a breve il prossimo obiettivo di 250$. Se BTC ottiene il supporto e supera la soglia psicologica dei 70.000$, potremmo vedere a breve un pump anche per Solana.

Render (RENDER)

Una crescita meno entusiasmante rispetto a quella di Solana, tuttavia anche Render sembra essere in un periodo favorevole. La criptovaluta è scambiata a 6,51$ e passa da una situazione bull a una bear, mantenendo però sempre un prezzo entro la soglia di sicurezza. Incontrerà una resistenza a 8$, cosa che potrebbe decretare l’ascesa o la discesa dell’asset.

Il cambio di prezzo minimo rispetto alle scorse settimane riflette un mercato cauto ma con un sentimento sicuramente positivo. La traiettoria suggerisce comunque un buon potenziale di crescita e a rendere più convincente il tutto c’è la stabilità di cui gode al momento. Il periodo di consolidazione di BTC ne decreterà il successo o l’insuccesso, tuttavia è certo che Render potrà godere di un eventuale e costante trend positivo di Bitcoin.

Notcoin (NOT)

Notcoin (NOT) è una altcoin da tenere assolutamente d’occhio in questo periodo. Il prezzo attuale è di 0,01399$, con un incremento del 2,12% nelle ultime 24 ore. Il trend positivo, che indica una forte ripresa, sembra sia ben consolidato e la curva potrebbe intensificarsi con la crescita simultanea di BTC.

Nell’ultima settimana ha visto un declino del 9%, in un periodo di stabilizzazione, quindi, che non va però a intaccare l’ottima crescita semestrale. Incontrerà la resistenza a 0,0192$ e 0,0220$, con una crescita potenziale del 50% qualora queste barriere fossero superate grazie al supporto dei trader.

99Bitcoins (99BTC)

Sebbene 99BTC non sia un token ancora disponibile, è una delle meme coin BRC-20 che potrebbe maggiormente beneficiare di un incremento di Bitcoin entro la fine dell’anno. Il progetto lanciato dalla piattaforma 99Bitcoins ha un approccio Learn-to-Earn, permettendo ai trader di guadagnare token aggiuntivi tramite lo studio interattivo del mondo delle criptovalute. Con oltre 2,5 milioni di dollari raccolti in finanziamenti, è una prevendita particolarmente interessante da tenere assolutamente d’occhio.

Grazie a un costo d’entrata basso e ricompense per staking del 675%, potrebbe rivelarsi un’ottima fonte di guadagno per i trader in cerca della prossima meme coin 100x. Il potenziale è notevole ed è ancora possibile acquistare token al prezzo di 0,0115$. Al lancio sugli exchange, questo potrebbe incrementare, ottenendo un pump proprio grazie alle previsioni positive per Bitcoin.

Vai alla presale di 99Bitcoins