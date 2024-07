Eventi

BOLLATE – Durante l’estate il giardino di Villa Arconati si colora di nuovi colori che regalano alla piccola Versailles un fascino ancora più suggestivo, da godere con il piacevole fresco del mattino prima che arrivi l’afa del pomeriggio.

Per questo motivo dal 29 luglio al 30 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 vi proponiamo una passeggiata guidata speciale Pnrr, alla scoperta delle meraviglie del Giardino monumentale di Villa Arconati. Il percorso permetterà di visitare quasi tutti i dodici ettari del Giardino, alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all’italiana: i teatri dedicati ai miti classici, le fontane con i giochi d’acqua, i berceaux; ma anche ambienti meno conosciuti ma altrettanto suggestivi come il laghetto, l’antica voliera, il labirinto, il teatro di Pompeo recentemente restaurato, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini “alla francese” della Lombardia.

Martedì per le famiglie: “Caccia ai tesori del pavone. Alla scoperta del giardino di Villa Arconati”

Una speciale visita per le Famiglie con Bambini alla scoperta delle meraviglie del giardino di Villa Arconati insieme al pavone Argo.

Argo è un pavone pasticcione che ha perso i suoi tesori tra fontane, teatri e statue antiche del parco. Come farà a ritrovarli? Ha bisogno dell’aiuto dei suoi amici Grandi e Piccini. Alla fine della ricerca, Argo e i suoi nuovi amici giungeranno allo Scrigno dei tesori ritrovati e ci sarà una bellissima sorpresa per i partecipanti.

La visita guidata – sia per Adulti che per Famiglie con Bambini – ha una durata complessiva di 60 min circa ed un costo di 8 euro a persona (gratuito per bambini fino a 10 anni compiuti). I posti sono limitati! Vi consigliamo di prenotare on-line sul sito www.villaarconati-far.it oppure di confermare la partecipazione al numero 02.3502217 per poi acquistare i biglietti in loco. In occasione delle festività o in caso di eventi e manifestazioni particolari, i giorni e gli orari potranno essere modificati. Si invita pertanto il pubblico a consultare il calendario pubblicato sul sito.

Domeniche d’agosto a Villa Arconati

Villa Arconati rimarrà aperta tutte le domeniche d’Agosto con la consueta apertura al Pubblico dalle 11 alle 19. Come vivere la domenica a Villa Arconati?

Una giornata a villa Arconati in visita libera

Qual è il modo migliore di visitare Villa Arconati? Pensare di viverla come gli Ospiti dell’aristocrazia milanese in visita nel Settecento, “alla corte” di Giuseppe Antonio Arconati. Ecco perché il biglietto d’ingresso è giornaliero, ossia consente di rimanere alla Villa l’intera

giornata, con proposte culturali, sociali, artistiche e di spettacolo sempre nuove. I visitatori possono scegliere una visita libera del complesso, oppure optare per una visita guidata accompagnati dalle guide volontarie Far, che mettono a disposizione ogni domenica le proprie conoscenze e soprattutto la propria passione per questo luogo ricco d’incanto. Nel Giardino si potrà godere della frescura dei berceaux, degli scherzi e giochi d’acqua, per una passeggiata nella natura. Un tempo nel giardino si trovavano anche animali selvatici nel Serraglio dei cervi, e uccelli esotici come gli struzzi. Oggi, sul fondo del parterre, i Visitatori troveranno la Casetta incantata nel bosco, che ospita la famiglia dei nostri pavoni. Il Palazzo, privo degli antichi arredi, è ricchissimo di storia e delle “storie” narrate dalle

sontuose decorazioni, frutto del più fine stile barocchetto lombardo. Oltre ad una visita per godere degli imponenti affreschi a trompe l’oeil, degli stucchi e delle dorature, delle quadrature e degli sfondati prospettici che aprono su cieli sereni dipinti, sarà possibile vivere

alcuni ambienti proprio come gli antichi Ospiti: gustando un delizioso Lunch nella Sala Rossa, oppure sorseggiando un tè o una bevanda rinfrescante sotto il loggiato.

App “Arconati Garden”: il nuovo modo (gratuito) di vivere il giardino

Da oggi c’è un modo nuovo, immersivo e multimediale di vivere il Giardino di Villa Arconati, grazie alla nuovissima App “Arconati Garden”, scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo da Google store ed Apple Store. Una App pensata appositamente per poter godere del Giardino in piena autonomia, con contenuti a supporto della visita: testi di approfondimento, audioguida, foto e video esclusivi e molto altro. Una speciale sezione della App è pensata per le Famiglie con bambini con una caccia al tesoro alla scoperta dei tesori architettonici, artistici e botanici del Giardino: i giovani ospiti e le loro famiglie saranno accompagnati da Argo, il pavone mascotte del Giardino, a rispondere agli indovinelli posti da tre dei gli antichi Padroni di casa alla scoperta di tutti i segreti di Villa Arconati.

Visita guidata tra arte classica e mitologia

La Visita Guidata 2024 ha un percorso totalmente rinnovato, che porterà i Visitatori alla scoperta dell’arte e dei miti classici tanto cari agli Arconati: 90 minuti circa, accompagnati dalle appassionate Guide Volontarie FAR, per ammirare le bellezze del Palazzo e del Giardino, tra cui la statua di Tiberio, il Teatro di Pompeo Magno e gli Appartamenti delle Stagioni; per conoscere le storie di chi ha fatto diventare Villa Arconati “la piccola Versailles di Milano”.

Tariffe: ingresso intero 11 euro; ingresso ridotto 8 euro (ragazzi da 11 a 17 anni e persone diversamente abili). Gratuito per ragazzi fino a 10 anni ed accompagnatori di persone diversamente abili. Ingresso + Visita Guidata 16 eur0 (ridotto 13 euro). Si consiglia l’acquisto del biglietto on-line sul sito www.villaarconati-far.it.

Lunch a Villa Arconati

Il Caffè Goldoni, l’elegante punto ristoro della Villa che prende il nome dal celebre commediografo veneziano, ospite in villa alla corte di Giuseppe Antonio Arconati nelle estati di metà Settecento, offre ai visitatori una ricca selezione di cibi, bevande, merende dolci e salate. Propone, inoltre, ogni domenica il Lunch, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, per un’esperienza di “gusto” da veri Signori d’altri tempi. Info e prenotazioni +39.393.6638140. L’accesso al Lunch è consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso.

Villa Arconati è aperta anche a Ferragosto con le stesse modalità e gli stessi orari della domenica.