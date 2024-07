Città

SARONNO – “Sono stato invitato all’open day nell’area ex Cantoni, dedicato ai soci della cooperativa che sta edificando il fabbricato residenziale sul lato sud (via Don Marzorati). Curioso come sono, ci sono andato volentieri, e non me ne sono pentito”.

“Come ai bei tempi, arrivati al tetto, è stato piantato il Tricolore: ai bei tempi, appunto, c’era l’abitudine di festeggiare l’ultimazione delle strutture, si organizzava un pranzo in cantiere, grandi mangiate e soprattutto grandi bevute, mischiando il dialetto bergamasco con il calabrese e il siciliano. Apprezzabili la pulizia e l’ordine del cantiere, pregevole la qualità della costruzione.

Significativo il rito collettivo della visita al cantiere, che solo in ambito cooperativistico può essere organizzato così: la progettista, i tecnici dell’impresa, giovani coppie, accompagnate dai genitori (che hanno versato l’acconto), uomini e donne, anziani, gente che misura la stanza o l’appartamento (che non esiste ancora) un passo dopo l’altro, domande sulla tipologia delle ringhiere, sui divisori tra balconi, sulla portata delle pareti in cartongesso (“Potrò appendere il mio 50 pollici?”), sulla tempistica per la scelta dei pavimenti, e il buon geometra di cantiere, abbronzato come Yanez de Gomera, ha una parola e una spiegazione per tutti.

Occhi che scrutano, guardano, sperano e immaginano la casa che sarà, aspirazione naturale dell’essere umano che vuole una tana e un riparo per sé e per i suoi cari (a me sinceramente bastano una brandina e un tetto sulla testa, basta che non piova dentro). Intorno, l’area ex Cantoni completamente libera da costruzioni…”

