SARONNO – Si sdraia sui binari ma il capotreno lo vede e ferma il convoglio.

Addormentati ubriachi nel posteggio: patente ritirata.

“Per la seconda volta in poco tempo è stata vandalizzata l’altalena per disabili collocata all’interno del parchetto di via Leonardo Da Vinci“. A darne notizia sono i responsabili dell’Amministrazione civica, con riferimento all’area verde che si trova in zona residenziale al periferico quartiere Matteotti, punto di riferimento di tante famiglie che abitano nel popoloso rione.

Martedì 30 luglio, alle 11 il cantiere della nuova scuola Rodari di via Enrico Toti ha aperto i cancelli per permettere alla stampa di vedere il cantiere e lo stato lavori. A fare gli onori di casa è stato il sindaco saronnese, Augusto Airoldi.

