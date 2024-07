ilGro

LAZZATE – Avvio entusiasmante lo scorso fine settimana per l’evento “Vacanze nel borgo”, che tornerà anche nei prossimi due week-end in centro a Lazzate. La festa giunta alle 19esima edizione, offre un’occasione di svago a chi resta da queste parti nel periodo estivo, con una proposta di intrattenimento per bambini e famiglie e la possibilità di cenare con specialità regionali. Venerdì scorso la festa si è aperta facendo registrare subito al ristorante un aumento di un terzo rispetto allo scorso anno, mentre sabato il successo è stato ancora più sorprendente, con un balzo di oltre il 50% rispetto all’anno precedente.

Il menù pugliese proposto per il primo fine settimana, ha conquistato tutti con le deliziose orecchiette broccoli e salsiccia e le “bombette”, che hanno registrato un successo clamoroso, esaurendosi prima della chiusura del fine settimana. Vacanze nel borgo torna in questo fine settimana, a partire dalle 17 con il Villaggio dei bimbi, animazione in piazza Don Galli, il laboratorio della biblioteca alle 20,30 di venerdì in Vicolo Torre, l’esibizione cinofila sabato dalle 20,30 in piazza Don Galli, l’area giochi con il mini luna park in piazza Giovanni XXIII e la musica dal vivo dalle 21,30 con Pippo e Mara (venerdì), Luke K dj set (sabato) e Cristian Boselli e Alexes dj set anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Al ristorante in questo fine settimana si potranno gustare le specialità laziali tra cui i rigatoni all’amatriciana e la porchetta di Ariccia.

Il terzo ed ultimo fine settimana di festa, dal 9 all’11 agosto vedrà protagoniste le specialità della Lombardia tra cui busecca e manzo alla California, mentre sabato 10, festa patronale di San Lorenzo, ci sarà un grande spettacolo live con il gruppo Ipop, che propone musica revival, anni ‘70, ‘80, ‘90. “Vacanze nel Borgo si conferma uno degli eventi di maggiore successo della nostra programmazione

annuale e i numeri di quest’anno confermano l’apprezzamento di moltissimi visitatori che fanno di Lazzate un’oasi di coinvolgimento e convivialità in un panorama desolante come quello dei comuni del circondario che si svuotano per le vacanze estive” -commenta il sindaco Andrea Monti.

“Sono particolarmente contento nell’aver visto tutti i bar e le attività del centro pieni, a conferma che queste iniziative dell’Amministrazione comunale sono in grado concretamente di sostenere nostro tessuto commerciale”.