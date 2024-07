Lazzate

LAZZATE – “Apprendo una notizia che ci addolora. Ci siamo fatti una bella chiacchierata solo qualche mese fa, come ai bei tempi, seduti in un bar di Lazzate. Mai avrei pensato potesse essere l’ultima. Ci lascia Rosangelo Monti, già consigliere comunale a Lazzate, padre fondatore della nostra gloriosa sezione della Lega”. Così il sindaco lazzatese, Andrea Monti.

Prosegue il primo cittadino: “Lui era un lombardo vero, un leghista di quelli che non ne fanno più. Artigiano dedito al lavoro, onesto e tenace. Per me un amico, per noi tutti un fratello in tante battaglie e momenti indimenticabili. Ci rivedremo”.

(foto: da sinistra l’ex sindaco e senatore Cesarino Monti, al centro Rosangelo Monti, a destra l’attuale sindaco di Lazzate, Andrea Monti)

