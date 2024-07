Cronaca

SARONNO – Disavventura per un giovane saronnese che l’altra sera attorno alle 22 ha portato il proprio cagnolino a spasso nella zona del parchetto comunale “Salvo d’Acquisto” di via Carlo Porta a Saronno. Improvvisamente è stato affrontato da tre giovani all’apparenza stranieri, che lo hanno minacciato e gli hanno strappato la catenina che aveva al collo, di poco valore ma che rappresenta un caro ricordo personale.

I malviventi se ne sono immediatamente andati scappando a piedi. Al derubato, compresibilmente scosso per l’accaduto ma per fortuna illeso, non è rimasto altro che rientrare a casa e riferire poi alle forze dell’ordine dell’accaduto. Sono adesso in corso le indagini. “Ecco cosa è diventata Saronno” le parole della mamma del ragazzo, che ha raccontato l’accaduto sui social.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo cvhe si verifica nel centro di Saronno, negli ultimi mesi; anche durante la Notte bianca era stato preso di mira un passante con analoga tecnica.

31072024