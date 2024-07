news

In questo articolo riportiamo l’analisi degli esperti del mercato criptovalute su Bitcoin ed Ethereum, oltre ai i fattori chiave che influenzeranno queste criptovalute nel mese prossimo.

Bitcoin (BTC)

Al momento, il Bitcoin ha un valore che si aggira intorno a 69.500 dollari. Le diverse piattaforme di analisi del settore hanno condiviso le loro previsioni per Bitcoin per il mese di agosto:

CoinCodex : massimo di 88.853,78 dollari e minimo di 75.739 dollari

: massimo di 88.853,78 dollari e minimo di 75.739 dollari CryptoNews : prevede che Bitcoin raggiungerà circa 82.296,39 dollari

: prevede che Bitcoin raggiungerà circa 82.296,39 dollari Changelly: prevede un intervallo tra 75.739 dollari e 88.853,78 dollari

Ad agosto, la traiettoria di Bitcoin potrebbe venire influenzata da diversi fattori. La ripresa del mercato delle criptovalute, prevista da JPMorgan, potrebbe aumentare la fiducia degli investitori. Al contrario, i movimenti dei fondi di Mt. Gox potrebbero esercitare una pressione al ribasso.

Gli sviluppi politici, inclusi possibili annunci relativi a Bitcoin da parte di Kamala Harris a Nashville, potrebbero anche influenzare il sentimento del mercato.

Un editor di Insidebitcoins ha detto sull’argomento:

“Le possibilità di un rimbalzo arrivano mentre l’indice di forza relativa (RSI) si mantiene ancora sopra il livello medio di 50. Questo, insieme all’outlook rialzista nella media mobile di convergenza/divergenza (MACD), aumenta le probabilità di una ripresa.”

Ethereum (ETH)

Ethereum ha un valore di 3.240,60 dollari. L’altcoin principale è scesa dai 3.500 dollari fino a sotto i 3.200 dollari nelle ultime settimane, deludendo le aspettative dei trader che si aspettavano una crescita dopo l’inizio del trading degli ETF Spot Ethereum.

Per questo, per le previsioni di agosto 2024 gli analisti rimangono con i piedi per terra.

CoinCodex : massimo di 3.632,95 dollari

: massimo di 3.632,95 dollari CryptoNews : tra i 3.514,48 e i 3.792,69 di dollari

: tra i 3.514,48 e i 3.792,69 di dollari Changelly: minimo di 3.514,48 dollari e un massimo di 3.792,69 dollari

Come accennato in precedenza, a luglio 2024 sono stati lanciati nuovi ETF su Ethereum, attirando l’attenzione degli investitori istituzionali.

Questi ETF hanno raccolto 10,2 miliardi in asset e hanno avuto afflussi netti di 107 milioni di dollari.

Nonostante questo slancio positivo, Ethereum ha subito un calo. Il team di FXStreet ha dichiarato sull’argomento:

“Il valore di Ethereum è sceso mercoledì, nonostante il lancio del primo giorno di trading degli ETF su ETH ha visto afflussi di 10,2 miliardi in asset e afflussi netti di 107 milioni.”

Con l’avvicinarsi di agosto 2024, Bitcoin ed Ethereum potrebbero sperimentare fluttuazioni di valore. L’intervallo previsto per Bitcoin varia da 75.739 a 88.853,78 dollari, mentre Ethereum potrebbe muoversi tra i 3.514,48 e i 3.792,69 dollari.

The Meme Games

I dati su Bitcoin ed Ethereum mostrano un mercato in ripresa. Per questo i trader si stanno interessando anche a token in presale che possono garantire guadagni nel breve termine.

Tra questi, uno dei più promettenti è The Meme Games, una meme coin ispirata alle Olimpiadi di Parigi 2024. La presale del progetto ha raccolto più di 268.000 dollari, con il token MGMES venduto a 0,0091 dollari.

Il progetto presenta i personaggi delle meme coin più famose in veste atletica, divisi per nazionalità e specialità.

Quando si effettua l’acquisto dei token MGMES in presale, si potrà scegliere uno di questi atleti per partecipare a una gara virtuale dei 169 metri.

Se il proprio atleta vincerà, allora si otterrà un bonus del 25% sui token comprati. Il gioco non presenta alcun limite, infatti sarà possibile parteciparvi comprando nuovamente i token MGMES e scegliendo un atleta.

Questa gamificazione della presale sta interessando molti trader, attratti anche dalla possibilità di mettere in staking il token MGMES e ricevere ricompense passive in base all’APY.

Per maggiori informazioni è possibile leggere la guida su come comprare The Meme Games.

