SARONNO – Saronno Servizi, multiservizi con sede in via Roma, si conferma sempre più vicina al contribuente e pronta a cogliere le possibilità offerte dalla tecnologia per affrontare scadenze e pagamenti.

L’ultimo esempio concreto in questi giorni quando, il 16 luglio a Gerenzano e il 15 luglio a Origgio, gli utenti hanno ricevuto un promemoria per il pagamento della Tari sull’app Io. Grazie all’integrazione con l’app Io, da quest’anno, gli utenti che abbiano scaricato l’app sul proprio smartphone e autorizzato la ricezione delle notifiche, riceveranno un messaggio con l’avviso di pagamento della Tari. Questo consentirà all’utente di effettuare il pagamento direttamente in app, previa registrazione del metodo di pagamento preferito (carta, app o altri strumenti disponibili

nella sezione “portafoglio” di Io).

“Per noi – spiega il presidente di Saronno Servizi, Pietro Insinnamo – non è solo importante garantire efficienza ed efficacia ai comuni che si affidano a noi, ma anche essere vicini ai cittadini anche con informazioni sempre più puntuali e in tempo reale. Quest’integrazione con l’app Io è un primo passo che ci permetterà di moltiplicare i servizi e le opportunità per i cittadini“.

(foto d’archivio)

