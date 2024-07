Softball

CARONNO PERTUSELLA – Convincente affermazione per la capolista Mkf Bollate che martedì sera conquista un ampio 8-0 in 5 riprese sul diamante della Rheavendors Caronno, nella prima delle due sfide che anticipano l’ultima giornata del girone di ritorno della stagione regolare 2024. Gara 2 si giocherà giovedì 1 agosto, mentre nella giornata di mercoledì 31 luglio, a partire dalle 17, sul diamante di Ospiate, le bollatesi ospiteranno la doppia sfida contro la Mia Office Blue Girls Pianoro, nell’anticipo della penultima giornata.

Ieri sera una bellissima vittoria per Irene Costa in pedana. La mancina bollatese è stata capace di imbavagliare le mazze caronnesi fino alla quinta ripresa quando, l’unica valida della squadra del presidente Alfonso Turconi è stata battuta dalla sua omonima Irene Viola con un out.

Per il resto è stato un monologo del box di battuta dell’Mkf. 4 punti al secondo inning con un singolo a basi piene di Silvia Torre (dopo che Gabriela Slaba e Giulia Koutsoyanopoulos con un singolo ciascuna e una base ball per Giulia Longhi (foto) avevano riempito i cuscini); il singolo di Lucia Polini e la battuta in scelta difesa di Delia Manera hanno creato il primo solco.

Ancora Slaba ad aprire il terzo con un doppio, poi singolo di Longhi, che porta a casa la ceka e infine doppio di Silvia Torre per il 6-0.

Al quinto stessa sequenza: Slaba in base con un singolo, Longhi con un altro singolo e poi, tanto per cambiare, doppio ancora di Silvia Torre, vera mattatrice della serata, per il finale.

