ilSaronnese

UBOLDO – Si chiama Luisa Rota l’uboldese, che nei giorni scorsi, ha festeggiato il suo centesimo compleanno. A farle gli auguri il sindaco Luigi Clerici e il vicesindaco Laura Radrizzani, che hanno donato alla cittadina un mazzo di fiori e una piccola lettera d’auguri da parte del sindaco.

“Le congratulazioni più affettuose per una vita vissuta con gioia e con passione – ha scritto il sindaco Clerici – grande quanto nella modestia quanto nella forza e nella capacità di affrontare i problemi della vita. Queste caratteristiche hanno fatto di lei, Luisa Teresa, una persona davvero esemplare, orgoglio dei suoi cari ed esempio per tutti noi. Con l’auspicio che la vita le riservi solo momenti felici come questo, le porgo a nome di tutta la comunità uboldese i più sinceri auguri di buon compleanno.“

