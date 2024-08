ilSaronnese

CISLAGO – Il Comune di Cislago, in collaborazione con Avis e Zaminato srl, indice un concorso per gli studenti che hanno appena preso il diploma per il secondo ciclo di istruzione.

Tramite un concorso, saranno assegnati quattro assegni per premiare gli studenti che hanno conseguito buoni risultati, con il fine altresì di incentivare la prosecuzione dei loro percorsi di studi.

Per partecipare a questo concorso, è necessario essere residenti nel comune di Cislago, ed aver conseguito il diploma nell’anno scolastico 2023/2024, ed aver conseguito una votazione di almento 90/100, la domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’ufficio protocollo, entro e non oltre il 31 agosto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti

31072024