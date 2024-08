news

IBIT di Blackrock sfida qualsiasi trend con afflussi record di 74,9 milioni di dollari, superando così la cifra totale di 20 miliardi di dollari. Lo scorso 30 luglio gli ETF Bitcoin hanno avuto un deflusso di 18,3 milioni di dollari, segnando il primo deflusso dallo scorso 23 luglio. Questo è avvenuto per tutti e quattro i più grandi richiedenti di ETF, tra cui rientrano BITB di Bitwise, ARKB di ARK e FBTC di Fidelity.

In contrasto con questi dati, però, c’è IBIT ETF di BlackRock che è l’unico richiedente ETF a segnalare afflussi per il secondo giorno consecutivo di trading, aggiungendo 74,9 milioni di dollari in afflussi. Nel frattempo, GBCT di Grayscale ha visto un deflusso con uscite pari a 73,6 milioni di dollari, portando i deflussi totali a 18,9 miliardi di dollari. Nonostante queste fluttuazioni, gli afflussi totali per gli ETF ammontano a 17,7 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda gli ETF Ethereum, c’è stato un record di afflussi netti il 30 luglio, per un totale di 33,7 milioni di dollari. ETHE di Grayscale ha avuto un deflusso di 120,3 milioni di dollari mentre ETHA di BlackRock ha raggiunto il suo più ampio afflusso dal 23 luglio, ovvero 117,9 milioni di dollari. Questo ha portato il totale dei deflussi degli ETF Ethereum a 406,4 milioni di dollari. Fattore importante da notare in questa congiunzione è il fatto che iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) di BlackRock ha superato per afflussi la controparte Bitcoin, ovvero IBIT.

[🌲] BlackRock (ETHA) Daily ETH Flows: +117.9m: BBG — Tree News (@News_Of_Alpha) July 31, 2024

I segnali denotano unapreferenza degli investitori per ETF Ethereum rispetto a quelli Bitcoin. Il trend attuale non è indicativo di una situazione futura a lungo termine, tuttavia gli analisti suggeriscono che la riduzione dei deflussi di Greyscale potrebbe indicare una stabilizzazione del mercato. Se il sentimento continua, ci potrebbero essere periodi piùper tutti gli investitori Ethereum.

Il momento è cruciale, questi afflussi infatti segnano anche il nono compleanno di Ethereum, lanciato nel 2015 ed evolutosi in maniera sostanziale nel mondo delle blockchain. La rete ha avuto anche recenti migliorie e la transizione a un modello proof-of-stake, che ne ha rinsaldato la posizione.

