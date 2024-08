Basket

SARONNO – Dopo il debutto casalingo – al Palaborsani di Castellanza sabato 28 settembre alle 18 – ancora un impegno al Palaborsani la settimana seguente, mercoledì 2 ottobre per la neopromossa Az Robur Saronno che troverà in un atteso derby i padroni di casa del Legnano. Queste le prime due giornate del campionato di basket maschile serie B Nazionale.

Come per le categorie superiori anche di altri sport, si tratta di un calendario asimmetrico (l’andata non corrisponde al ritorno); il girone di andata terminerà domenica 5 gennaio mentre quello di ritorno domenica 27 aprile. Saronno dovrebbe giocare tutti gli incontri casalinghi al Palaborsani di Castellanza, causa della indisponibilità di un palasport adeguato alla categoria in città.

Girone di andata

Si inizia dunque con Saronno-Faenza sabato 28 settembre, poi Knights Legnano-Saronno mercoledì 2 ottobre alle 20.30, Saronno-Orlandina Capo d’Orlando sabato 5 ottobre alle 18, Aurora Desio-Saronno sabato 12 ottobre alle 20.30, Saronno-Brianza casa mercoledì 16 ottobre alle 21, Virtus Lumezzane-Saronno domenica 20 ottobre alle 18, Saronno-Mestre sabato 26 ottobre alle 18, Fulgor Omegna-Saronno sabato 2 novembre alle 21, Saronno-Fulgor Fidenza mercoledì 6 novembre alle 21, Vicenza-Saronno domenica 10 novembre alle 18, Saronno-Fortitudo Agrigento mercoledì 13 novembre alle 21, Piacenza-Saronno domenica 17 novembre alle 18, Saronno-Fiorenzuola sabato 23 novembre alle 18, Crema-Saronno sabato 30 novenbre alle 21, Saronno-Virtus Imola sabato 7 dicembre alle 18, Kleb Ragusa-Saronno domenica 15 dicembre alle 18, Saronno-Imola sabato 21 dicembre alle 18, Monferrato-Saronno domenica 29 dicembre alle 18, San Vendemiano-Saronno domenica 5 gennaio alle 18.

Girone di ritorno

Saronno-Piacenza sabato 11 gennaio alle 18, Saronno-Fulgor Omegna mercoledì 15 fennaio alle 21, Fortitudo Agrigento-Saronno domenica 19 gennaio alle 18, Saronno-Crema sabato 25 gennaio alle 18, Saronno-Legnano mercoledì 29 gennaio alle 21, Fulgor Fidenza-Saronno domenica 2 febbraio alle 18, Faenza-Saronno domenica 9 febbraio alle 18, Saronno-San Vendemiano sabato 15 febbriao alle 18, Orlandina Capo d’Orlando-Saronno mercoledì 19 febbraio alle 20.45, Saronno-Virtus Lumezzane sabato 22 febbrao alle 18, Brianza Casa-Saronno mercoledì 26 febbrai alle 20.30, Saronno-Ragusa sabato 1 marzo alle 18, Fiorenzuola-Saronno domenica 9 marzo alle 18, Mestre-Saronno sabato 22 marzo alle 20.30, Saronno-Monferrato sabato 29 marzo alle 18, Virtus Imola-Saronno domenica 6 aprile alle 18, Saronno-Aurora Desio sabato 12 aprile alle 18, Imola-Saronno sabato 19 aprile alle 20.30 e Saronno-Vicenza domenica 27 aprile alle 18.

