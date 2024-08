Città

SARONNO – “Torniamo a parlare di sicurezza a Saronno. E’ innegabile che il tema è una questione fondamentale per la vita e lo sviluppo cittadini. E purtroppo bisogna concludere che all’insicurezza ci siamo rassegnati tutti. Chiacchierando infatti con cittadini, commercianti o in generale con chi frequenta Saronno per necessità, continuamente si raccogliere il dispiacere di chi non ha il coraggio di passeggiare per le vie cittadine durante l’ora del pranzo perché si fanno brutti incontri con ubriachi, spacciatori, questuanti, persone violente. O perché si viene avvicinati da malintenzionati che con modi intimidatori vogliono danaro”

E’ l’intervento di Lucia Castelli esponente della Lega che torna ad accendere i riflettori sui temi della sicurezza.

“Sempre più di frequente poi si ha notizia o si subisce in prima persona la violazione della propria casa. Poco importa se si verifica il furto di oggetti preziosi o danaro: il solo fatto che la porta d’ingresso della propria casa sia stata forzata e degli sconosciuti abbiano rovistato tra le nostre cose, già solo questo è sufficiente per avere paura a vivere in quel luogo che è sempre stato il nostro rifugio. E che ora non lo è più. Anzi, è diventato quel luogo dove l’insicurezza la fa da padrone. Se aggiungiamo che gli androni dei nostri condomini e cantine sono i luoghi prediletti dagli sbandati per soggiornarvi, è logico arrivare alla conclusione che Saronno non è una città in cui vivere serenamente. Davvero non si può arginare la dilagante insicurezza? Bisogna solamente attendere le decisioni e le scelte altrui? Saronno quindi pende dalle labbra di chi il territorio non lo vive e non ne conosce in prima persona le necessità?”

(foto archivio)

