Cogliate

COGLIATE – Il Comune di Cogliate e E-distribuzione, unità territoriale di Monza, informano i cittadini che oggi giovedì 1 agosto, dalle 9 alle 13, verrà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sugli impianti.

Vie interessate dall’interruzione

Le vie coinvolte nell’interruzione dell’energia elettrica sono le seguenti:

Via Cardinal Minoretti : dai civici 1 a 3, 7 a 13, 21, 25, 31, 35, 39, 55a, 14a, 14b, 16a, 18a, 18, 22, 26, 30, 32, 32a, 50, 54, 54a, 56, sn.

: dai civici 1 a 3, 7 a 13, 21, 25, 31, 35, 39, 55a, 14a, 14b, 16a, 18a, 18, 22, 26, 30, 32, 32a, 50, 54, 54a, 56, sn. Via Groane : dai civici 5a a 9, 13a a 31, 35 a 39.

: dai civici 5a a 9, 13a a 31, 35 a 39. Vicolo Solferino : dai civici 1a, 9, 7a, 4, 8, 10a, 12a, 10, 2, 2a, 18b, cnt.

: dai civici 1a, 9, 7a, 4, 8, 10a, 12a, 10, 2, 2a, 18b, cnt. Vicolo Montebello : dai civici 7, 15, 15a, 8, 12, 12a, 14.

: dai civici 7, 15, 15a, 8, 12, 12a, 14. Vicolo Valletta : dai civici 3a, 11, 11a, 16, 20, 20a, 26, sn.

: dai civici 3a, 11, 11a, 16, 20, 20a, 26, sn. Via S. Giovanni : dai civici 13a, 15, 1a, 3, 5, sn.

: dai civici 13a, 15, 1a, 3, 5, sn. Vicolo Velzi : dai civici 1a, 5a, 9a, 23, 10, 14, 22.

: dai civici 1a, 5a, 9a, 23, 10, 14, 22. Via Baldassara : dai civici 3a, 15, 4, 6a, 16.

: dai civici 3a, 15, 4, 6a, 16. Via Volta : dai civici 1a, 5a, 2a, 4, cnt.

: dai civici 1a, 5a, 2a, 4, cnt. Vicolo San Francesco : dai civici 1a, 3, 7, 2.

: dai civici 1a, 3, 7, 2. Piazza Giovanni XXIII : sn.

: sn. Piazza Chiesa : 3, 7.

: 3, 7. Via Rimembranze : 11.

: 11. Via Garibaldi : 1.

: 1. Vicolo Puecher: 2.

Informazioni importanti

Durante il periodo di interruzione, tutti i clienti alimentati in bassa tensione nelle aree indicate non avranno accesso all’energia elettrica. La collaborazione di tutti è fondamentale per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza e migliorare il servizio offerto.

01082024