Cronaca

CERMENATE – Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni caduto nella piscina all’aperto di Cermenate: il fatto era accaduto domenica scorsa. Il bambino, di Lomazzo, era finisco nell’acqua, ed era stato recuperato dai bagnini, ma sin dal primo momento era apparso in gravissime condizioni. Si era subito attivata la macchina dei soccorsi, con l’arrivo di ambulanze ed automedica, ed era seguito il trasporto con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo dove era stato ricoverato in terapia intensiva.

Ma non c’è stato nulla da fare: malgrado gli sforzi del personale sanitario, nelle scorse ore dal capoluogo orobico è infatti giunta la notizia dell’avvenuto decesso.

(foto archivio: un mezzo dell’elisoccorso che presta servizio in questa zona della Lombardia)

01082024