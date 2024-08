Città

SARONNO – Chi in città non conosce Roberto Strada? Attivissimo nel mondo dell’associazionismo, anche della politica e soprattutto in questi ultimi anni nello sport, come dirigente della Osa Saronno, la società cittadina dell’atletica leggera. A Strada nelle scorse ore è arrivata la chiamata da Lugano, gli è stato chiesto di essere presente oggi negli studi della Rsi, la tv della Svizzera italiana, per commentare le gare di atletica delle Olimpiadi 2023 di Parigi.

Senz’altro una bella soddisfazione per Strada, con un riconoscimento della sua grande competenza in queste discipline. “Questa mattina avrò l’occasione di commentare le gare di marcia delle Olimpiadi di Parigi, sarò negli studi televisivi della Rsi a Lugano – conferma il diretto ineressato – Una esperienza che mi mancava, sono felice di avere questa opportunità, grazie a chi mi ha offerto questa occasione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

01082024