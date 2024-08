Sport

SARONNO – C’è anche un po’ di Saronno alle Olimpiadi di Parigi: è Giovanni Codato, classe 1999, nato nella città degli amaretti e che partecipa per il canottaggio, nella specialità 2 senza, con Davide Comini.

Codato è alla prima partecipazione olimpiaca, ed è tesserato per la Asd Canottieri di Gavirate e per le Fiamme Oro. Nella sua biografica sul sito del Coni si legge che per lui

Il canottaggio è un affare di famiglia, considerando che la sorella Alice è anche lei protagonista del 2 senza azzurro ed è anche lei cresciuta sognando i cinque cerchi. Due podi europei da under 23, tanto sudore e la grande intesa con Davide Comini, maturata grazie alle ripetute esperienze affrontate insieme nelle ultime stagioni nel 2 senza che hanno reso possibile la qualificazione a Parigi 2024. Ai Giochi i due andranno con il decimo posto conquistato ai Mondiali di Belgrado del 2023.

Ieri Comini e Codato non sono riusciti a centrale la qualificazione per la finale per le medaglie, e dunque oggi prenderanno parte alla finale B con gli equipaggi di Nuova Zelanda, Germania, Sudafrica, Lituania e Stati Uniti d’America; se dovessero vincere arriverebbero settimi.

(foto: Federazione italiana canottaggio)

01082024