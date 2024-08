Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza ieri sera in area stazione centrale di Saronno: è stato soccorso un 26enne che si era sentito male, ma si è ben presto ripreso e dopo le prime cure ha preferito non farsi portare in ospedale. Sul posto è intervenuta, erano le 20.55, una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

Ieri invece un 52enne è rimasto lievemente contuso a seguito di un tamponamento fra due automobili avvenuto alle 10.30 in via Miola a Saronno: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno; anche in questo caso non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale, mentre la vigilanza urbana ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

