SARONNO – Cantiere notturno ma nessun avviso: cittadini indispettiti in via Frua, zona ospedale di Saronno. “Stavo guardando la tv, mercoledì sera, quando ho sentito un gran baccano proveniente dalla strada, c’erano anche dei lampeggianti. Mi sono precipitato fuori, pensando ad un incidente e invece… stavano rifacendo le strisce pedonali – racconta un saronnese – Peccato che non vi sia stato, nei giorni scorsi, alcun avviso, lungo la strada non c’è nessun cartello per annuciare questo intervento…”

Il tutto con buona pace anche per chi, magari rientrando tardi a casa dopo il lavoro, si è trovato la “sorpresa”, ed è rimasto privo del posteggio vicino a casa, dovendo andare a cercare in zona una alternativa. “Anche sui social del Comune negli ultimi giorni non è comparso alcun avviso riguardo a queste opere, che hanno preso tutti alla sprovvista”.

Chi aveva già parcheggiato ovviamente non poteva saperlo e così le strisce bianche sono state realizzate… interrompendosi in presenza di auto.

(foto archivio)

01082024