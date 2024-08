Città

SARONNO – Pesci morti nel tratto urbano del torrente Lura: proteste da parte dei cittadini, anche perchè per via del gran caldo c’è pure parecchio cattivo odore. Sebbene non sia un problema nuovo, è la prima volta che si manifesta in città quest’estate; mentre il fenomeno era stato osservato recentemente anche più a sud, tra Caronno Pertusella e Lainate. Ieri numerose carcasse di pesci erano visibili dal ponte all’ingresso della Zona a traffico limitato in via Tommaseo. La scarsa quantità d’acqua e le alte temperature potrebbero aver contribuito alla moria, sebbene non si escluda la possibilità di scarichi abusivi nel torrente.

E intanto non mancano le lamentele, parlando coi residenti da quelle parti: “Pesci morti e puzza che proviene dal Lura, purtroppo ci risiamo!” Le carcasse visibili erano almeno una trentina, prevalentemente vaironi, ma nel Lura ci sono anche altre specie come tinca, persico e cavedani.

Il precedente risale a fine giugno, quando decine di pesci morti furono avvistati tra Caronno Pertusella e Lainate. Le autorità del Parco del Lura avevano coinvolto Arpa e Ats per le analisi, i cui risultati non sono ancora noti. Il problema solleva preoccupazioni sulla salute dell’ecosistema e sulle possibili cause.

(foto: pesci morti all’altezza del ponte sul torrente Lura in via Tommaseo)

01082024