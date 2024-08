Softball

BOLLATE – Un pensiero per il Venezuela in fiamme, dopo le ultime elezioni presidenziali: è giunto dal campo di softball di Ospiate, da parte delle padrone di casa del Mkf Bollate che al termine della doppia gara di ieri contro le bolognesi del Pianoro hanno saluto il pubblico esponendo una bandiera del Paese sudamericano. Proprio dal Venezuela provengono molte giocatrici e tecnici del campionato italiano di serie A1.

“Pareggiando” con il Pianoro intanto le bollatesi si sono aggiundicate il matematico primo posto in regular season, giunta a due turni dal termine. Nella semifinale playoff Bollate, successivamente, se la vedrà contro la quarta in classifica (e potrebbe trattarsi proprio del Pianoro). Ieri pomeriggio ad Ospiate la netta affermazione del Mkf in gara 1, 12-3; mentre nella gara 2 serale ha vinto il Pianoro 2-3.

(foto di gruppo ieri per le giocatrici del Mkf Bollate al termine della doppia gara contro Pianoro, con la bandiera del Venezuela)

