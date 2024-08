Città

SARONNO – Si è spento nella giornata di mercoledì 31 luglio Roberto Herlitzka, attore italiano, all’età di 87 anni. A ricordarlo sono anche la casa di produzione saronnese About a film, con cui Herlitzka ha collaborato per il film “Ho inghiottito Ungà”, proiettato durante il festival della Poesia di Saronno, lo scorso marzo.

“L’11 maggio del 2022 – così lo ricordano Riccardo Banfi, Filippo Corbetta, Alessandra Comi e tutti i componenti della troupe – al Teatro Basilica in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, abbiamo conosciuto Roberto Herlitzka che ha dato voce a Giuseppe Ungaretti nel nostro film, “Ho inghiottito Ungà” (2023). Il grande maestro è scomparso a Roma, a distanza di due mesi dalla morte della moglie. “Si era lasciato andare”, scrivono. Lo ricordiamo nell’interpretazione di “Veglia” e siamo grati e onorati per la cura e l’attenzione che ha dedicato alla lettura delle “nostre” lettere.”

“Siamo orgogliosi – concludono – di essere riusciti a portare Roberto Herlitzka sul grande schermo del Cinema Prealpi di Saronno (in occasione del festival di poesia Giorni diVersi) e nello spazio 13A del Tassello.”