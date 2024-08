Calcio

SARONNO – Un altro giovane di qualità per il Fbc Saronno che sta costruendo la squadra in vista del prossimo campionato di Eccellenza: la società biancoceleste ha infatti annunciato l’arrivo di Simone Pandini. Si tratta di un terzino destro, classe 2004, che nelle ultime stagioni ha giocato in Serie D con le maglie di Caronnese, Folgore Caratese e Castellanzese.

“E’ un terzino giovane ma allo stesso tempo già di esperienza, benvenuto” dicono dal club guidato dal direttore generale Marco Proserpio.

Nei giorni scorsi anche l’arrivo di diversi giocatori “senior”. Il primo colpo è stato il portiere Lucas Gargarella, che garantirà sicurezza tra i pali grazie alla sua agilità ed esperienza nonostante la giovane età. A centrocampo, arrivano Erik Siviero dal Base 96, un giocatore di grande qualità e visione di gioco, capace di impostare l’azione e fornire assist preziosi ai compagni e e Christian Alvitrez, peruviano di talento che arriva dall’Oltrepo, conosciuto per la sua tecnica e capacità di creare occasioni. Infine, per l’attacco, la società ha ingaggiato Giacomo Mammetti, una punta di categoria conosciuta per la sua capacità di finalizzazione e il fiuto del gol.

02082024