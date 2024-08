Città

SARONNO – “Anche sul presidio di Saronno si ripercuote la grave carenza di infermieri: visto l’andamento del bando di concorso, le adesioni e gli iscritti realisticamente a Saronno arriveranno forse 5 infermieri tra 3 mesi. Significherà non sostituire nemmeno quelli che andranno via in pensione e mobilità e quindi la carenza attuale non potrà che essere incrementata”

Sono le parole di Daniele Ballabio Uil Fp Lombardia che torna a parlare della carenza di infermieri “un problema che Governo e Regione continuano a snobbare non riconoscendogli competenze e trattamento economico adeguato”

“Il risultato – spiega Ballabio è il concorso aggregato per 306 posti di infermiere tra Ats Insubria 6 posti, 100 per Asst Settelaghi, 100 per Asst Lariana e 100 per Asst Valle Olona. Risultato? iscritti 150 candidati, partecipanti, ieri alla prima prova 93″.

Il delegato Uil Fp non usa mezze parole: Mentre l’Assessore Bertolaso va in America del sud a cercare professionisti il Governo ha stanziato la miseria di 1,5 miliardi per il comparto sanità (meno di 160 euro medi pro capite), oltre a una mancetta per il personale del pronto soccorso. Contemporaneamente il Ministro Zangrillo ammette che solo per coprire inflazione ce ne vorrebbero 31 di miliardi per rinnovare i contratti 2023/2024 della pubblica amministrazione. Questo significa davvero cancellare la sanità pubblica”.

