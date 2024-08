Città

CARONNO – SARONNO – E’ morto improvvisamente Marco Casiraghi caronnese 60enne titolare di un’azienda edile. Venerdì alle 14,30, preceduti dalla recita del rosario alle 14,15, si terranno i funerali alla chiesa Sant’Alessandro di Pertusella.

“Era una persona speciale – spiega la sorella Tiziana – un grandissimo lavoratore, un figlio presente ed accudente, un fratello per me e Alessandra gentile, presente, sempre disponibile; uno zio meraviglio con i suoi nipoti Giorgio Simone e Giulia per i quali è stato oltre che uno zio sempre presente e disponibile anche il complice e l’amico con cui crescere e scoprire il mondo. La sua vita è stata sempre e solo lavoro e casa. Sacrifici e impegno, dedizione ed abnegazione”.

“Non si è mai concesso una vacanza e la sua generosità era quotidiana e costante. Impersonava i valori di correttezza, rispetto, dedizione e abnegazione al lavoro, gentilezza, disponibilità, accoglienza, voglia di vivere. Aveva un cuore grande che ogni giorno riempiva di attenzione per il prossimo, di grande fatica fisica. E questo cuore grande l’ha tradito e portato via improvvisamente”.

Un cordoglio profondo quello che ha colpito la famiglia intorno a cui si è stretta la comunità: “In questi giorni siamo entrate in contatto col tuo mondo fatto di amici, clienti, colleghi ed è stata ogni volta una crescita emotiva arricchente accogliere tutte le loro testimonianze di stima, affetto, bene, rispetto, ammirazione incredulità. Sei proprio un grande Uomo, un instancabile lavoratore, un vero gentiluomo che non ha mai smesso di mettersi a disposizione e difendere quelli più deboli o in difficoltà, senza risparmiarsi mai”.

