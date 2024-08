Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Partito democratico di Saronno relativo al caso della pugile algerina Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi.

Le veline di Putin irrompono in Italia tramite la Lega e la Meloni. E’ partito Salvini con la fake news passata dalla Russia che l’atleta algerina Khelif fosse trans facendo partire la solita campagna di disinformazione a cui ci ha abituato il Capitano con la Bestia, la nota fonte social di attacchi personali.

La Khalif è nata donna, con cromosoma maschile XY e livello di testosterone alto, ma è stata sempre considerata donna e così ha sempre partecipato alle olimpiadi. L’attacco della destra è assolutamente strumentale e segue la loro storia di esclusione e rincorsa alla razza. Vogliono portare indietro il mondo non volendo accettare che ci siano situazioni borderline che devono essere garantite e rispettate.

Come ha ricordato anche la campionessa Pellegrini, nella commissione atleti CIO, «Il ritiro? A volte ti ritrovi rivali con cui non sei competitiva e il livello di testosterone non c’entra». Che la nostra presidente del consiglio si rivolga alla commissione delle Olimpiadi non fa altro che testimoniare l’arretratezza in cui ci sta relegando a livello internazionale questo governo.