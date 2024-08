iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Quarto appuntamento a Castiglione Olona con la rassegna estiva di cinema all’aperto “Esterno notte”.

Organizzata da Filmstudio 90, promossa dal Comune di Castiglione Olona ed inserita nel programma degli eventi e delle iniziative del mese di luglio e agosto.

Mercoledì 7 agosto, alle 21.15 al Castello di Monteruzzo, “Un anno difficile di Olivier Nakache e Eric Toledano, film francese del 2023, dalla durata di 124 minuti circa. Si tratta di una commedia, con Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Grégoire Leprince-Ringuet.

“Albert e Bruno – si legge nella sinossi – sono due amici indebitati fino al collo che cercano di sopravvivere con l’astuzia e l’inganno. Privi di convinzione, si uniscono a un gruppo di ambientalisti e riescono a volgere ogni situazione a proprio vantaggio.”

I biglietti disponibili la sera stessa fino ad esaurimento posti, cassa aperta circa 45 minuti prima della proiezione. In occasione della campagna ministeriale “Cinema revolution”, per i film italiani ed europei, il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 3,50 euro per tutti. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà regolarmente.