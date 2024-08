news

I costumi da bagno sono i migliori amici dell’estate. Quando decidiamo di comprarne uno dobbiamo considerare diversi aspetti per avere un capo di qualità che possa accompagnarci nel tempo.

I costumi da bagno infatti, proprio perché vengono utilizzati sia fuori che dentro l’acqua sono soggetti a uno stress molto maggiore rispetto ad altri capi di vestiario.

Inoltre, dovendo anche resistere a sabbia e luce solare è importante che non si rovinino facilmente e siano fatti di tessuti particolari .

Ma come scegliere il tessuto adatto?

La scelta del tessuto è fondamentale per avere un capo da mare in grado di resistere al tempo.

Questa scelta quindi non deve essere sottovalutata, in commercio sono presenti tantissime proposte di costumi da bagno esclusivi ed originali .

Vediamo prima quali elementi considerare e quali proposte sono più comuni in commercio.

Elasticità

Il primo elemento da considerare è l’elasticità. I costumi da bagno devono permetterci dei movimenti comodi che siano in grado di lasciarti nuotare comodamente senza rinunciare allo stile.

Resistenza ad acqua salata e cloro

I tessuti scelti per il bikini dovranno essere resistenti particolarmente resistenti all’usura. L’acqua salata ma soprattutto il cloro riescono a rovinare molto facilmente i tessuti. Soprattutto con bikini di bassa qualità questo si può vedere già dopo pochi mesi.

Protezione UV

Un altro elemento che rischia di rovinare in poco tempo il tuo bikini sono i raggi UV. Diversamente dagli altri indumenti i bikini tendono ad essere maggiormente esposti al sole per periodi prolungati ed hanno bisogno di tessuti con un ulteriore protezione.

Durabilità

Assieme all’elasticità la durabilità è un altro elemento fondamentale da considerare. I bikini infatti sono capi di abbigliamento che possono essere usati anche per più di una stagione ed è fondamentale che resistano alla prova del tempo e riescano ad accompagnarti a lungo.

Vediamo adesso quali tra i tessuti presenti in commercio potrebbero essere la scelta adatta.

Lycra

Il primo tessuto da prendere in considerazione è il Lycra. Si tratta di uno dei tessuti più apprezzati ed utilizzati per i costumi da bagno. Ha un’alta elasticità e durevolezza che vi regalerà un bikini in grado di accompagnarvi per lungo tempo senza perdere la qualità iniziale.

Elastan

L’elastan è un tessuto elastico in grado di resistere ad alti livelli di stress e pressione. Viene di solito utilizzato in combinazione con altre fibre.

Si tratta di un tessuto molto utilizzato nei modelli moderni e viene perlopiù utilizzato per bikini dalla qualità elevata.

Lurex

Il lurex è un tessuto dalla caratteristica texture metallica. Viene utilizzato soprattutto per creare l’effetto brillante e metallico nei bikini. Inoltre presenta un notevole livello di resistenza ed elasticità che ne fanno un tessuto perfetto per i costumi da bagno di qualità.

Popeline

Si tratta di un tessuto dall’aspetto vintage e retrò in grado di creare quell’effetto croquet che rimanda ai classici costumi vintage. Nonostante questo il tessuto è molto resistente a raggi UV, cloro e acqua salata, rendendolo una valida alternativa per i propri costumi.

Neoprene

Infine il neoprene è uno dei tessuti migliori, più resistenti ed elastici. Per questo motivo viene maggiormente utilizzato per i costumi sportivi.

Presenta un’elevata resistenza ai raggi UV, mantenendo i colori uguali anche per anni.