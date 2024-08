ilSaronnese

ROVELLO PORRO – Il concorso nazionale di aforismi La Lingua del Girasole, promosso da Helianto, ha un vincitore. La giuria del concorso, giunto alla undicesima edizione, ha decretato la vittoria dell’aforisma di Dagmar Da (Dafne D’Angelo):

Non voglio più spiegare niente, a parte le ali.

Il vincitore sarà pubblicato dalla nota casa editrice PulcinoElefante su una plaquette accompagnata da un’opera dell’artista saronnese Teresa Santinelli.

Quest’anno sono stati circa 800 aforismi a partecipare al concorso, provenienti da tutta Italia. Alla simbolica cifra di un euro per l’iscrizione al concorso, i partecipanti si sono cimentati in definizioni e massime dal carattere morale, sociale, politico e satirico. Per leggere tutti gli aforismi pervenuti si può visitare il sito www.lalinguadelgirasole.com.

