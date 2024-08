Cronaca

GERENZANO – Aggressione ad una ragazza nei pressi della stazione ferroviaria di Gerenzano, in via Stazione. L’episodio, sul quale sono adesso in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno per chiarire tutti i contorni dell’accaduto, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.40.

Sul posto sono dunque accorse le pattuglie dei carabinieri, ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. E’ stata soccorsa una giovane di 21 anni, quindi trasportata all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti. I militari dell’Arma stanno quindi cercando di fare piena luce su quel che è successo, i dettagli non sono al momento noti.

(foto archivio: la stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate, vista dalla gerenzanese via Stazione)

02082024