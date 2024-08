Cronaca

GERENZANO – Ladruncolo in azione nel posteggio del supermercato Lidl di via Clerici a Gerenzano, nell’area commerciale al confine con Saronno. L’altro giorno qualcuno ha aperto la vettura di un cliente che ed ha sottratto alcuni oggetti che c’erano nell’abitacolo ed uno zaino.

Il ladro è stato rapidissimo: al proprietario, entrato a fare compere ma uscito nel giro di pochi minuti, non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto.

Non è certo la prima volta che episodio del genere si verificano, come in questo caso pure in pieno giorno, nei posteggi dei supermercato del Saronnese.

(foto archivio: il supermercato Lidl di via Clerici, al confine fra Gerenzano e Saronno. Un ladro ha rubato oggetto ed uno zaino in una della automobili posteggiate all’esterno)

