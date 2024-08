Città

SARONNO – Cantiere non annunciato fa arrabbiare i cittadini. Strisce… col buco.

C’è anche un po’ di Saronno alle Olimpiadi di Parigi: è Giovanni Codato, classe 1999, nato nella città degli amaretti e che partecipa per il canottaggio, nella specialità 2 senza, con Davide Comini.

Chi in città non conosce Roberto Strada? Attivissimo nel mondo dell’associazionismo, anche della politica e soprattutto in questi ultimi anni nello sport, come dirigente della Osa Saronno, la società cittadina dell’atletica leggera. A Strada nelle scorse ore è arrivata la chiamata da Lugano, gli è stato chiesto di essere presente oggi negli studi della Rsi, la tv della Svizzera italiana, per commentare le gare di atletica delle Olimpiadi 2023 di Parigi.

Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni caduto nella piscina all’aperto di Cermenate: il fatto era accaduto domenica scorsa. Il bambino, di Lomazzo, era finisco nell’acqua, ed era stato recuperato dai bagnini, ma sin dal primo momento era apparso in gravissime condizioni.

