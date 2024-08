Lazzate

LAZZATE – Secondo appuntamento per la diciannovesima edizione di “Vacanze nel borgo”: quest’anno piazza Giovanni XXIII a Lazzate si anima sotto lo slogan “Chi resta gode”. Tre weekend che animeranno il borgo con musica e buon cibo, ma anche attività dedicata alla famiglia. Questo weekend, dal 2 agosto al 4 agosto, piazza don Galli sarà animata da una rotazione di divertenti spettacoli, che garantiranno intrattenimento e cibo di qualità.

Infatti non mancherà, come ogni anno, il grande ristorante posti sotto la maxi tensostruttura del ristorante: saranno 640 i coperti disponibili. Sarà anche possibile (ma non obbligatorio) prenotare in anticipo, attraverso il sito www.borgoinfesta.eu. La novità di quest’anno vede protagoniste in tavola Puglia, Lazio e Lombardia con serate speciali: nel weekend dal 2 al 4 agosto il menù speciale laziale prevede maccheroni all’amatriciana e porchetta di Ariccia.

Non mancano iniziative dedicate ai più piccoli: questa sera, la biblioteca civica propone laboratori per bambini dalle 20,30 in vicolo Torre. Sabato 3 agosto è in programma una esibizione cinofila in piazza don Galli dalle 20,30 alle 21,30. Sabato e domenica, invece, saranno disponibili giochi e animazione.

(foto d’archivio: una precedente edizione di Vacanze nel borgo)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti