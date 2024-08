Politica

MILANO – “Solidarietà alla pugile Angela Carini che dopo soli 40 secondi dall’inizio del match contro Khelif (atleta intersex, ndr) ha deciso di ritirarsi per non rischiare gravi infortuni durante lo scontro. Queste Olimpiadi passeranno alla storia come quelle in cui è stato permesso di picchiare delle donne su un ring. Un insulto per le atlete che da mesi si stavano allenando duramente per queste competizioni e un pessimo messaggio rispetto al tema della violenza sulle donne”: così Alessandro Corbetta, (foto) capogruppo della Lega in Regione Lombardia.

Prosegue Corbetta: “Le Olimpiadi di Parigi 2024 toccano ogni giorno un punto sempre più basso e ripugnante: Cristianità insultata e sfregiata in diretta mondiale alla cerimonia inaugurale in cui è stata riprodotta l’Ultima Cena di Leonardo in modalità Lgbt, pugili a cui viene permesso di battersi nelle gare contro delle donne, atleti di triathlon fatti nuotare in uno dei fiumi più inquinati d’Europa e costretti da giorni ad assumere fermenti lattici e farmaci per sperare di evitare infezioni da escherichia coli. Ma che roba è? Semplice: è la Francia woke di Macron e della sinistra, sempre più degradata e debosciata. Un modello fallimentare da tener lontano come la peste”.

02082024

Commenti