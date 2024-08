Città

SARONNO – “È fondamentale eseguire prelievi delle carcasse dei pesci e dell’acqua per ottenere risposte certe per i cittadini”: queste le parole di Alberto Paleardi, che ha effettuato un sopralluogo nell’area del ponticello di via Tommaseo, in seguito alle segnalazioni di numerosi residenti. Paleardi ha sottolineato l’importanza dell’intervento degli enti preposti, come Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), per condurre tutti gli accertamenti necessari, dato che l’episodio ha destato notevole preoccupazione tra i cittadini, residenti e passanti che hanno notato i pesci morti e percepito il cattivo odore proveniente dal torrente.

Le carcasse dei pesci sono chiaramente visibili dentro o attorno alla “piscina” che si è riformata dopo le opere estive dell’anno scorso, che l’avevano temporaneamente eliminata. Paleardi, considerato un vero esperto del torrente Lura e già membro del consiglio d’amministrazione del Consorzio del Lura e della commissione comunale Lura, ha dichiarato: “Avevo previsto che quei lavori sarebbero stati inutili. Le piene invernali hanno portato via i sassi e la piscina, dove restano intrappolati i pesci, è tornata a formarsi come prima. Guardando dal ponte si nota acqua particolarmente scura; bisogna capire se ci sono stati scarichi abusivi a monte o se i pesci sono morti a causa della mancanza di ossigeno”.

Paleardi ha anche evidenziato la necessità di intervenire per salvare i pesci ancora vivi, imprigionati in pochi metri cubi d’acqua. La sua campagna di sensibilizzazione per il recupero ambientale del torrente Lura continua, sostenendo che c’è ancora molto da fare: “Il fatto che dopo decenni siano tornati i pesci e che l’acqua sia generalmente trasparente non risolve tutti i problemi. Le improvvise secche sono preoccupanti; bisogna approfondire le cause e considerare opere di impermeabilizzazione del letto del torrente. Tutti sanno quali sono i punti critici. Non si tratta di lavori particolarmente costosi, se ne discute da tanto tempo, ma finora non sono stati realizzati”.

Ieri il Comune ha fornito il suo punto di vista riguardo all’episodio avvenuto nel tratto locale del torrente Lura e che ha fatto riferimento ad un evento “naturale”.

(foto: Alberto Paleardi, sopralluogo nel torrente Lura)

02082024