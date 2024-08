news

Gli ETF Bitcoin hanno guadagnato slancio e l’ultima settimana è stata positiva per tutti gli investitori, ma quali sono le differenze principali con i più recenti ETF Ethereum? Ci sono degli elementi importanti da analizzare che indicano dei segnali distintivi tra i due asset.

Secondo gli ultimi dati, gli ETF Bitcoin hanno visto importanti afflussi, con una crescita significativa rispetto agli ultimi dati di marzo. Qualora il trend dovesse continuare, BTC potrebbe finalmente uscire dalla fascia di prezzo in cui si trova e avere un nuovo pump.

Di fatto, maggiori sono gli afflussi e maggiore è la pressione di acquisto sulla liquidità. Ciò influisce sul prezzo di Bitcoin. Pertanto, è lecito aspettarsi una crescita organica dell’asset. Tuttavia, dobbiamo fare i dovuti distinguo, soprattutto per i trader che hanno preso di mira gli ETF Ethereum. Il caso degli ETF Bitcoin è diverso da quello degli ETF Ethereum che, come ben sappiamo, sono stati lanciati a fine luglio sul mercato.

Nel caso degli ETF Bitcoin, bisogna analizzare la situazione pre-lancio. Un momento storico durante il quale c’era una richiesta massiccia da parte degli azionisti tradizionali per entrare nel mercato delle criptovalute. Non sorprende quindi che gli afflussi di ETF Bitcoin siano stati pari a 800 milioni di dollari dopo due giorni dal lancio.

Con gli ETF Ethereum, invece, tale richiesta era sì presente ma con una pressione notevolmente inferiore. Pur tenendo conto di ciò, vale la pena sottolineare che questi ultimi sono riusciti ad attrarre quasi un quarto dei fondi che gli ETF Bitcoin hanno attratto nello stesso periodo, come visibile dal grafico in basso. Superando quindi la soglia dei 200 milioni di dollari. Una sorpresa che potrebbe quindi far ben sperare per il futuro.

L’andamento degli ETF Ethereum a quattro giorni

Se i primi due giorni di trading hanno dato buoni risultati, anche le fasi successive hanno restituito risultati soddisfacenti. Nei primi quattro giorni di trading, a guidare gli afflussi è stata BlackRock, generando 442 milioni di dollari in afflussi netti, seguita da Bitwise con 265 milioni di dollari e Fidelity con 219 milioni. Molto meno invece VanEck e 21Shares, con 35,4 milioni e 7,5 milioni di dollari.

Al di là delle differenze prestazionali, tutti gli ETF Ethereum hanno generato afflussi, a eccezione di quelli di Grayscale, con un deflusso netto di 1,5 miliardi. Gli ETF spot Bitcoin hanno generato nei quattro giorni dell’ultima settimana 49,4 milioni di dollari, con un totale di 231,8 milioni di afflussi netti per IBIT di BlackRock, con una discesa pari quasi al 50% rispetto agli afflussi netti pre-lancio ETF Ethereum.

La prossima comparazione sarà quella a sette giorni dal lancio, dove si potrebbero vedere dei trend più positivi o negativi di ETF Ethereum rispetto agli ETF Bitcoin. I primi potrebbero vedere un rallentamento, tuttavia è ormai chiaro che le previsioni più conservative degli analisti di settore sono state ampiamente superate. Questi ultimi infatti parlavano di valori attorno al 15-25% rispetto agli ETF Bitcoin.

99Bitcoins potrebbe godere del sentimento positivo

Se i risultati positivi di ETF Bitcoin ed Ethereum dovessero continuare, spingendo verso l’alto il valore delle criptovalute, lo stesso potrebbe accadere al momento del listing della nuova meme coin 99BTC.

Il progetto di 99Bitcoins prevede il lancio di una piattaforma di apprendimento in grado di rendere più semplice e immediato lo studio delle criptovalute. Uno strumento essenziale nel panorama odierno dove sempre più investitori sono alla ricerca di potenziali guadagni. L’approccio Learn-to-Earn di 99Bitcoins è innovativo e potrebbe cambiare il panorama attuale, aumentando la conoscenza dei trader e sensibilizzando in merito ai propri investimenti. Il token 99BTC, che verrà lanciato sugli exchange al termine della prevendita, sarà la valuta principale, utilizzando lo standard BRC-20 per il minting e il trasferimento di token fungibili su Bitcoin.

Questi potranno essere utilizzati per ottenere ricompense, accesso esclusivo a contenuti premium, sconti su prodotti partner e molti altri servizi, con un’ampia utilità in connessione con la piattaforma. 99Bitcoins è un portale storico, attivo fin dal 2013. Ciò gli ha permesso di creare una forte community di oltre 700.000 follower e 2,8 milioni di iscritti alla newsletter. Il progetto ha quindi avuto un’enorme risonanza, raccogliendo oltre 2,5 milioni di dollari in finanziamenti.

Al momento è ancora possibile partecipare alla prevendita, acquistando token 99BTC al prezzo favorevole di 0,00115$. Questo potrebbe vedere un apprezzamento al listing sugli exchange, vale la pena quindi tenerlo d’occhio proprio perché una crescita di BTC potrebbe significare un pump anche per 99BTC.

Vai alla prevendita di 99Bitcoins