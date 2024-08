Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinamento di Saronno per il referendum contro l’autonomia differenziata.

“È notizia di questi giorni che la raccolta firme del referendum contro l’autonomia differenziata ha raggiunto le 300.000 firme in pochi giorni ed emerge un dato interessante , Regione Lombardia è al terzo posto tra tutte le regioni per il maggior numero di firme raccolte questo è a dimostrazione che i cittadini italiani hanno capito benissimo quali siano le conseguenze derivanti da questa legge che divide l’unità nazionale conquistata con tante sofferenze dal suo popolo . A Saronno si è costituito un coordinamento referendario per organizzare la raccolta firme ed informare la cittadinanza sui mezzi messi in campo per la raccolta firme a sostegno de referendum , ci sono vari modi per poter firmare :

Recarsi all’ufficio elettorale del comune di Saronno con un documento d’identità valido o presso la camera del lavoro (sede Cgil) in via Maestri del Lavoro Saronno

Firmare online con firma digitale su pnri.firmereferendum.giustizia.it per i possessori dello spid , sarà possibile anche accedere con i propri telefonini con il codice QR sotto pubblicato .

Firmare ai presidi informativi che a Saronno saranno presenti in piazza Libertà dal 24 agosto dalle 09.30 per tutti i fine settimana fino al 8 settembre

Si ricorda che è possibile una firma sola nel caso si firma più volte con i vari sistemi a disposizione verranno annullate le firme.

