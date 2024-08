Cronaca

ROVELLO PORRO – Tentativo di truffa a Rovello Porro con la tecnica del falso addetto dell’acquedotto: si parla sul web di quello che è capitato in paese un paio di giorni fa quando, in via Bussero ma sicura è agito anche altrove, uno sconosciuto ha pigiato sui campanelli di alcune case private.

Si spacciava per tecnico della rete idrica e diceva di dover prelevare dei campioni di acqua, direttamente nelle case dei cittadini. Manco a dirlo, tutto falso. Non risulta che nessuno ci sia cascato.

Già nel recente passato diverse Amministrazioni comunali della zona hanno messo in guardia sulla presenza dei truffatori porta a porta, che entrano con una scusa per mettere a segno dei furti: in casi dubbi, è sempre meglio – prima di aprire la porta – contattare le forze dell’ordine.

