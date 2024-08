Cronaca

SARONNO – “Sono in corso questo pomeriggio le operazioni di abbattimento e rimozione di un albero malato all’interno del parcheggio del Municipio”. Lo comunicazione viene dai responsabili dell’Amministrazione civica saronnese.

Proseguono dal Palazzo municipale di piazza Repubblica: “L’agronomo comunale ha indicato come indispensabile l’abbattimento, in quanto l’albero era destinato a morte certa nei prossimi mesi con i rischi di caduta connessi al peggioramento del suo stato. L’intervento è stato quindi programmato in concomitanza con i lavori di riqualificazione che stanno interessando in queste settimane piazza Repubblica, così da ridurre i disagi”.

(foto: interventi in corso nel posteggio del Municipio di piazza Repubblica per la rimozione dell’albero pericolante. Ovviamente le auto parcheggiate sono state fatte spostare, per ragioni di sicurezza)

