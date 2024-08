Cronaca

SARONNO – Caduta in piazza Libertà nel centro storico: una donna è inciampata nella pavimentazione sconnessa ed è finita a terra, ed è stata soccorsa dagli altri passanti; si è comunque ben presto ripresa ed alla vicenda non è mancato il lieto fine.

“Ci è appena stata segnalata la caduta di una signora in piazza Libertà, nulla di grave. La signora – fanno sapere dal Comune – è inciampata sulla pavimentazione disconnessa davanti al negozio di occhiali verso via Portici. Si specifica che questo tratto non è ancora stato oggetto di riqualificazione da parte della ditta che sta eseguendo i lavori: si trova infatti nel settore di cantiere che chiuderà dalla prossima settimana. La disconnessione è stata riparata con cemento provvisorio, in attesa della chiusura della porzione di area come da cronoprogramma”.

In questo periodo è in corso il completo rifacimento della pavimentazione (ed altre migliorie della poiazza), presto i lavori riguarderanno dunque anche la parte dove è avvenuto l’incidente.

02082024