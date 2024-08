Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Saronno relativo all’aumento dei biglietti del trasporto nel 2025 e alla gratuità degli stessi nel periodo natalizio.

Il trasporto pubblico locale subirà anche a Saronno, a partire dal gennaio 2025, un aumento, già applicato in tutto il territorio di competenza dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como/Lecco/Varese. Quest’ultima, l’estate scorsa, in attuazione ad una delibera di Regione Lombardia, aveva, infatti, deciso un incremento tariffario per adeguare le quote nel suo bacino di competenza. A fronte di questa decisione, nei Comuni del varesotto, (Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate) si è registrato da subito un aumento tariffario che ha portato al costo di 1,50/1,60 euro il biglietto per la corsa singola.

In quella occasione l’Amministrazione saronnese era intervenuta facendosi completamente carico dell’aumento, così da mantenere le tariffe stesse invariate per gli utenti e il biglietto singolo è rimasto tutt’ora invariato ad 1 euro.

Illustrando i contenuti di quella manovra tariffaria, il sindaco e l’assessore Casali avevano ricordato che il costo del biglietto a Saronno era invariato da ormai 12 anni e che, conseguentemente, prima o poi, avrebbe dovuto tenere conto degli aumenti intervenuti nel frattempo, ma che tale operazione non sarebbe stata effettuata senza preventiva informazione agli utenti.

Anche per il prossimo anno l’Amministrazione saronnese continuerà a coprire con il proprio bilancio parte del costo del biglietto, che non salirà quindi a 1,50 o a 1,60 euro, ma a 1,30 euro a far data dal gennaio 2025.

“Nulla può escludere che, prossimamente, Regione Lombardia deliberi un ulteriore aumento delle tariffe al quale gli operatori del Trasporto Pubblico Locale non tarderebbero ad adeguarsi – commenta l’assessore Casali – L’unico modo per limitare l’impatto sugli utenti di questi continui aumenti, è quello di incentivare l’utilizzo del Trasporto pubblico Locale al quale corrisponde la vendita di un maggior numero di biglietti a parità di costo”.

Con l’obiettivo di stimolare la verifica di quanto vantaggioso possa essere l’utilizzo del mezzo pubblico in città, la Giunta Airoldi ha quindi deliberato di renderne totalmente gratuito l’utilizzo in occasione delle prossime feste natalizie e di fine anno. Spostarsi in Saronno lasciando la propria auto in parcheggi più periferici, avvicinarsi al centro cittadino per gli acquisti o per partecipare agli eventi che organizzeremo, sarà a costo zero.

Una scelta che contribuirà anche a migliorare l’attrattività di Saronno, ridurre l’impatto del traffico sulla vivibilità cittadina e il rischio di incidenti e, non da ultimo, privilegiare la sostenibilità ambientale, come richiesto dal protocollo “Saronno per la terra” recentemente votato in Consiglio comunale.

Maggiori dettagli sulla gratuità saranno forniti in autunno.