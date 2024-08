Città

SARONNO – Con gran dispiacere di clienti e dei volontari sabato 3 agosto chiuderà la bottega contadina del Villaggio sos il laboratorio educativo ed esperienziale per giovani in avvicinamento al mondo del lavoro, ha compiuto nel 2024 11 anni di vita.

Tutto è iniziato, infatti, nel lontano 2013 con l’apertura del primo nucleo della futura Bottega, in collaborazione con l’associazione Semplice Terra e l’associazione Il Sandalo. Da allora se n’è fatta molta di strada, anche fisicamente con lo spostamento della attività dai locali di via Busnelli all’attuale collocazione in via Togliatti. Ci sono stati avvicendamenti nella conduzione dell’esperienza, prima con la gestione di Semplice Terra, poi con quella del Villaggio Sos. Una gestione fatta da tante persone che a titolo professionale o volontario hanno sostenuto l’attività.

“In questi undici anni – spiegano i volontari – tanti ragazzi sono passati nei locali della Bottega per svolgere tirocini ed esperienze di avvicinamento al mondo del lavoro. Grazie a questa palestra molti di loro hanno imparato a muoversi con sempre più competenza e fiducia nel contesto relazionale e professionale ed hanno successivamente trovato occupazione in attività talvolta anche molto diverse da quelle svolte in Bottega. Nel tempo la Bottega Contadina è cresciuta e ha cercato strade e forme nuove per garantire accanto all’esperienza offerta ai ragazzi anche la continua proposta di prodotti a Km 0, biologici e sostenibili. È cresciuta anche la clientela che ha trovato nei prodotti, nello stile di accoglienza e nel progetto educativo gradimento e soddisfazione”.

Un progetto ambizioso e importante che però non ha avuto vita semplice: “Malauguratamente, tra pochi alti e molti bassi il mondo del piccolo commercio negli ultimi anni è stato vittima di un progressivo ed inarrestabile arretramento che ha portato con sé la chiusura di tantissime attività commerciali. Anche la nostra Bottega Contadina ha attraversato queste difficoltà ma abbiamo tenuto duro. Con grande impegno, resistenza e sacrificio si è portata avanti l’attività consci dell’importanza di questa esperienza per i ragazzi accolti nel Villaggio che nella Bottega Contadina hanno potuto trovare un luogo per potersi sperimentare nel mondo del lavoro. D’altra parte è sempre stata questa la molla ed il principale obiettivo di questo progetto”.

La situazione è presto diventata irrimediabile: “Purtroppo negli ultimi tre anni il bilancio economico dell’attività ha progressivamente raggiunto importi che la nostra Cooperativa non riesce più a sostenere, nonostante l’impegno e gli aiuti che abbiamo sempre trovato nella cittadinanza e nell’Associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia. Abbiamo pertanto dovuto prendere la difficile ma inevitabile decisione di concludere l’esperienza della Bottega Contadina, che cesserà l’attività con il prossimo 3 di agosto”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti